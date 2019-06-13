Тот самый Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ... #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 111

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:41 Цитата: Butch:

Предлагаю обратиться к редакции с просьбой взять развернутое интервью с этой девушкой

В том и проблема Ваша: не допускаете мысли, что человек свободен и имеет право за что-то выступать и чего-то потребовать. И не обязан он вам ничего объяснять. Захотелось ей и встала с плакатом на свою акцию. Зацепил её/его призыв кого-то? Найдутся сторонники и создадут движение. (Я не конкретно об этом плакате, а в общем).