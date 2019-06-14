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§ NG.kz
Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35997
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК в интервью Euronews прокомментировал митинги. "Сейчас проводится работа по анализу их требований, - сказал он. -. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют.
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§ alex_60
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так то все так.
только разрешения на митинги не дают.
никогда и никому.
выходы нуротана- все без разрешения,
вышли нуротановцы без разрешения - всех в тюрьму.
так вроде должно быть.
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§ Букет счастья
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть президент все-таки признает, что народ обеднел, нищий народ, а сказки про среднюю заработную плату в 160 000 тенге бред сивой кобылы
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§ директор пляжа
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
выходы нуротана- все без разрешения,

уже же писали тоже самое неоднократно?!.
в статье Ясно же сказано:
Цитата:
- Все, что незаконно, естественно будет пресекаться

это же не говорит о том, что одним можно другим нельзя. есть правила. то партия, а это пацаны с улицы вышли поорать да потолкаться.
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§ Хозяин
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
Хозяин


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Сообщений: 65
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 14.06.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это что за такая норма в законе? Цитата:
директор пляжа:
то партия,

Алекс абсолютно прав - все эти слова про "незаконность митингов" и что "они мешают другим людям" чистейшей воды демагогия и лицемерие!
Кому-то (нуротановцам и др. прорежимным подпевалам) модно всё, а всем остальным - только по закону (который сами для своего удобства и сделали таким).
Никакой опасности не представляли граждане возмущенные фальсификациями, подтасовками и откровенной ложью во время выборов и после.
Называть их "пацаны с улицы вышли поорать" ну как-то совсем либо глупо либо провокационно.
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§ директор пляжа
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
ну как-то совсем либо глупо либо провокационно.

это мое личное мнение. нет причин не думать также аналогично.
в вашем контексте Цитата:
Хозяин:
модно всё
тоже можно весьма усомниться. ВСЕ это что?
Цитата:
Хозяин:
подтасовками и откровенной ложью во время выборов

а где они раньше были эти мирные демонстранты?
все устраивало видимо?
Цитата:
Хозяин:
Никакой опасности не представляли

когда одного задавили, когда дороги поперекрывали? давай-те не будем, как говорится. Людей много, мнений тоже.
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