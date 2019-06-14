Хозяин Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 65

Регистрация: 28.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:47 А это что за такая норма в законе? Цитата: директор пляжа:

то партия,

Алекс абсолютно прав - все эти слова про "незаконность митингов" и что "они мешают другим людям" чистейшей воды демагогия и лицемерие!

Кому-то (нуротановцам и др. прорежимным подпевалам) модно всё, а всем остальным - только по закону (который сами для своего удобства и сделали таким).

Никакой опасности не представляли граждане возмущенные фальсификациями, подтасовками и откровенной ложью во время выборов и после.

Называть их "пацаны с улицы вышли поорать" ну как-то совсем либо глупо либо провокационно.