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≡ Льготную ипотеку под 2% годовых "Бақытты отбасы" запустят по всему Казахстану		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Льготную ипотеку под 2% годовых "Бақытты отбасы" запустят по всему Казахстану
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35997
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программу льготного ипотечного кредитования для многодетных семей "Бақытты отбасы" запустят через несколько недель по всему Казахстану. Для её старта Жилстройсбербанк ждёт перечисления средств из Министерства финансов.
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§ директор пляжа
Re: Льготную ипотеку под 2% годовых "Бақытты...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа хорошая, все таки достучались, сигнал пошел, только вот не боятся ли они что на следующий год также соберутся, но уже скажут что уже денег нет..
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