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≡ Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за унижение учителя введут штраф в 100 МРП		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за унижение учителя введут штраф в 100 МРП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35997
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане предлагается штрафовать на 100 МРП (252 500 тенге) родителей, чьи дети унизят каким-то образом честь и достоинство педагога. Таким образом планируется ужесточить ответственность учащихся.
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§ директор пляжа
Re: Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодцы, вот тут единственное что можно сказать: почему раньше не приняли! достойный закон в поддержку педагогов, в коем то веке.
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