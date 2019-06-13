Цитата: Мишаня:

А по поводу денег - у каждого свои ценности. И не каждый крохобор. Большинству молодежи фиолетово на деньги. И мое имхо - это верно. Всех денег не заработаешь.

А вот это как раз и проблема той молодёжи о которой Вы ведёте речь - узконаправленное понимание значения слова "деньги". Ведь их можно использовать не только для того чтобы "прожрать" (прошу не понимать буквально). Деньги это, в том числе и средство для достижения некой цели. И раз уж на деньги фиолетово, то это скорее говорит об отсутствии целей, нежели о благородстве души. Ну а если целей нет, то соответственно и подобные выступления лишены всяческого смысла. О чём собственно и говорилось - просто вышли потолкаться.