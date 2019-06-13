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§ NG.kz
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд наказал 957 человек за участие в несанкционированных митингах. Об этом на брифинге в столице сообщил начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов.
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§ alex_60
Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
митинги тут в этой стране запрещены априоири.
рс
митинги нуротан проводит без всяких разрешений, днем и ночью,
зимой и летом.без аренды помещений.
на бюджетные деньги.
новый, ты в курсе?
да конечно он курсе.
он же старый-2
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§ директор пляжа
Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 13.06.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бессмысленная толкотня какая-то, а не "митинг". нормальный человек разве пойдет так на сотрудников кидаться, а потом ныть, мол, грубо задержали, на камеру снимают, мол избили.
Судя по фото большинство - молодежь. Им бы учиться да деньги зарабатывать, понаделают таких потом недовольные ходят друг другу в рту заглядывают, квартир им нет и тд. имхо
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§ oraz
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 13.06.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ваше имхо резонирует с моим. организации не хватает
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§ Мишаня
Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько...
Мишаня


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Сообщений: 727
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.06.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Судя по фото большинство - молодежь. Им бы учиться да деньги зарабатывать

Витя Цой пел: "Война - дело молодых, лекарство против морщин". Старые пердуны не делают революций и не предпринимают решительных действий. Просиживают штаны и философствуют про то, что было бы, если бы не бы.
А по поводу денег - у каждого свои ценности. И не каждый крохобор. Большинству молодежи фиолетово на деньги. И мое имхо - это верно. Всех денег не заработаешь.
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§ alex_60
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Витя Цой пел


а что так по панибратски.
Виктор он. Цой. для тебя он дедушка.
вот Макаревича стал презирал.
но у него маразм. похоже. наступил. жалко.
а под песни машины в Свердловске я свою часть жизни прожил.
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§ Butch
Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.06.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А по поводу денег - у каждого свои ценности. И не каждый крохобор. Большинству молодежи фиолетово на деньги. И мое имхо - это верно. Всех денег не заработаешь.

А вот это как раз и проблема той молодёжи о которой Вы ведёте речь - узконаправленное понимание значения слова "деньги". Ведь их можно использовать не только для того чтобы "прожрать" (прошу не понимать буквально). Деньги это, в том числе и средство для достижения некой цели. И раз уж на деньги фиолетово, то это скорее говорит об отсутствии целей, нежели о благородстве души. Ну а если целей нет, то соответственно и подобные выступления лишены всяческого смысла. О чём собственно и говорилось - просто вышли потолкаться.
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§ Victor Yang
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11617
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.06.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Большинству молодежи фиолетово на деньги. И мое имхо - это верно. Всех денег не заработаешь.

Фиолетово до тех пор, пока на них не лежит ответственность за кого-либо (например, собственных детей). И всех денег не надо - надо чтобы их было достаточно, чего у нас нет.
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