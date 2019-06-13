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≡ "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студентка КГПУ Гайни АБИЛЬПАНОВА сегодня, 13 июня, около 18:20, развернула перед зданием областной прокуратуры лист ватмана с надписью "Моя немая песня о демократии". В углу плаката девушка разместила хештег #oyan,qazaqstan.
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§ директор пляжа
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а девушка, молодец. по сути.

в чем она молодец?
в том что ей подписчиков мало?! :lol:
конкретно у нее, студентки КГУ, видимо больше всех вызывают трепетные неравнодушные чувства и она решила поддержать (только вопрос что это было? так и витает в воздухе)... молодец, хайпанула немножечко
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§ maxsaf
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это входит в моду. Что может быть написано на плакате следующего модника?
Француза - в президенты
ФРАНЦИИ. #1713
:lol:
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§ alex_60
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мода жевать а не думать тоже .
старая мода.
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§ директор пляжа
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ячбы вышел на площадь с надписью:
Юбилейный + горячая вода = love
#моянемая песня - пкск!
но в здание прокуратуры бы не пошел! на скамеечке с подружайкой посидел бы - лицом поторговал! :lol: :lol:
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§ maxsaf
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:

Над первым вариантом надо еще немного поработать. Второй вариант предельно сократить #моя - не моя :lol:
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§ Мурзилка
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
Мурзилка


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Сообщений: 43
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 14.06.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это входит в моду.

Модно быть грамотным, начитанным)
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§ Мурзилка
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
Мурзилка


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Сообщений: 43
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 14.06.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
в том что ей подписчиков мало?!

У людей, смотрю, вообще на этом крыша поехала.
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§ Народное мнение
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 14.06.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцоф не нужно приравнять Россию к Европе. Это две разные вещи. Там бы скрутили и еще бы наркотики подкинули.
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§ Butch
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.06.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю обратиться к редакции с просьбой взять развернутое интервью с этой девушкой, с целью выяснения конкретики её, на данный момент весьма размытого в очертаниях, посыла. Чтобы иметь возможность составить более предметное суждение о феномене подобных протестных акций в целом по стране. Что это? Действительно определённое, чётко структурированное, осмысленное понимание принципов взаимоотношений в рамках государства как текущих, так и основанных на подлинно, без оговорок на некую особость, демократических ценностях? Или же это лозунги из разряда - за все хорошее? Или господин Директор таки прав?
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* drakon
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужики!!!
Утёрла вам нос - девушка.
А ваше место - на Сабантуе.
Почти все пойдёте?
Жратву будут вам бесплатно - давать.
Больше ни на что КОстанайские мужики-
негожи... :-P :-P :-P
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