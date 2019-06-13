Butch Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ... #23





(Пользователи) Сообщений: 40

Регистрация: 17.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:34 Предлагаю обратиться к редакции с просьбой взять развернутое интервью с этой девушкой, с целью выяснения конкретики её, на данный момент весьма размытого в очертаниях, посыла. Чтобы иметь возможность составить более предметное суждение о феномене подобных протестных акций в целом по стране. Что это? Действительно определённое, чётко структурированное, осмысленное понимание принципов взаимоотношений в рамках государства как текущих, так и основанных на подлинно, без оговорок на некую особость, демократических ценностях? Или же это лозунги из разряда - за все хорошее? Или господин Директор таки прав?