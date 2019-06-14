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§ NG.kz
Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 10% лекарств в Казахстане являются подделкой, заявила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова со ссылкой на международных экспертов.
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§ alex_60
Re: Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//со ссылкой на международных экспертов///
своих уже нет похоже.
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