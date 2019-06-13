директор пляжа Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 160

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:46 Цитата: alex_60:

а девушка, молодец. по сути.

в чем она молодец?

в том что ей подписчиков мало?!

конкретно у нее, студентки КГУ, видимо больше всех вызывают трепетные неравнодушные чувства и она решила поддержать (только вопрос что это было? так и витает в воздухе)... молодец, хайпанула немножечко