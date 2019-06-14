директор пляжа Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 160

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:21 Цитата: alex_60:

выходы нуротана- все без разрешения,

уже же писали тоже самое неоднократно?!.

в статье Ясно же сказано:

Цитата: - Все, что незаконно, естественно будет пресекаться

это же не говорит о том, что одним можно другим нельзя. есть правила. то партия, а это пацаны с улицы вышли поорать да потолкаться.