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§ NG.kz
Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35993
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК в интервью Euronews прокомментировал митинги. "Сейчас проводится работа по анализу их требований, - сказал он. -. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют.
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§ alex_60
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так то все так.
только разрешения на митинги не дают.
никогда и никому.
выходы нуротана- все без разрешения,
вышли нуротановцы без разрешения - всех в тюрьму.
так вроде должно быть.
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§ Букет счастья
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть президент все-таки признает, что народ обеднел, нищий народ, а сказки про среднюю заработную плату в 160 000 тенге бред сивой кобылы
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* директор пляжа
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
выходы нуротана- все без разрешения,

уже же писали тоже самое неоднократно?!.
в статье Ясно же сказано:
Цитата:
- Все, что незаконно, естественно будет пресекаться

это же не говорит о том, что одним можно другим нельзя. есть правила. то партия, а это пацаны с улицы вышли поорать да потолкаться.
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