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≡ "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студентка КГПУ Гайни АБИЛЬПАНОВА сегодня, 13 июня, около 18:20, развернула перед зданием областной прокуратуры лист ватмана с надписью "Моя немая песня о демократии". В углу плаката девушка разместила хештег #oyan,qazaqstan.
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§ drakon
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть девушки в - г.КОстанае... :-o
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* maxsaf
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2014
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А женихов видать нет. Приходится идти на ухищрения )))
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§ abaika95
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
abaika95


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Сообщений: 88
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.06.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну теперь видать будут, находчивая!
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§ abaika95
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.06.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куатов первый у него теперь ее номер телефона есть! :lol:
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§ drakon
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мужики в КОстанае - все женатые.
Жёны их не пускают, на Площадь,
протестовать... ;-)
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§ Ахмат
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
Ахмат


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Сообщений: 53
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 13.06.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло девчонки теперь у нее друг целый начальник службы общественных интересов, пока выговорил просто ужас какой-то! Только не могу понять что за общественные интересы у областной прокуратуры, капец отдел блин!
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§ Серый волк
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10211
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.06.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы пока не знаем, что там говорили эти друзья человека и общества, но один положительный момент точно есть. Хватило адекватности не кидаться и с мирным человеком вести себя внешне адекватно. Как полиции, так и прокуратуре плюс.
А кроме европейского цивилизованного пути других путей нет. По крайней мере в будущее если идти. И девушка права со своим маленьким плакатом и чувством необходимости демократии. Отличный прецедент обсуждать позитивное развитие и пути в вузе на политэкон. Удачи всем и цивилизованности.
Абаю Кунанбаеву (таблички с улицы которого сдирали недавно глупые чиновники) такая немая песня о демократии в степи точно бы по душе была. :-)

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 21:59]
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§ таноми52
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
таноми52


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Сообщений: 756
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.06.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я не могла уйти, пока не подошёл тот, кто должен был провести со мной беседу."

Какая законопослушная, даже прокурорского проигнорировала!
Цель акции какая-то всеобъемлющая -"Эта акция в поддержку страны, народа и демократии в целом". Не внятно.
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§ Добринцофф
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.06.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цивилизация потихоньку добирается и до Кустаная.
Где нибудь в России или Европе на неё никто бы даже внимания не обратил,а здесь вот в новостях написали и товарищ из прокуратуры вышел посмотреть.
Мне кажется что бы закрепить успех,и показать всему миру ,что у нас самая, что ни на есть демократия надо выпустить тёток с голой грудью , пара слов о демократии,хештег между сисек и всё успех обеспечен.
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§ arman_kst
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф дадут.
Если будет, то скинуться надо народу
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