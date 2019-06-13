Серый волк "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10211

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:52 Мы пока не знаем, что там говорили эти друзья человека и общества, но один положительный момент точно есть. Хватило адекватности не кидаться и с мирным человеком вести себя внешне адекватно. Как полиции, так и прокуратуре плюс.

А кроме европейского цивилизованного пути других путей нет. По крайней мере в будущее если идти. И девушка права со своим маленьким плакатом и чувством необходимости демократии. Отличный прецедент обсуждать позитивное развитие и пути в вузе на политэкон. Удачи всем и цивилизованности.

Абаю Кунанбаеву (таблички с улицы которого сдирали недавно глупые чиновники) такая немая песня о демократии в степи точно бы по душе была.



[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 21:59]