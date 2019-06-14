Серый волк Изменения в правилах приема на обучение в вузах Казахстана не коснутся претендентов на гранты #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10211

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:27 Спрашивал сегодня про гранты и поступление у наших аспирантов. Зачитал абзац о заранее работающих вузах. ничего подобного не слышали. Приём по результатам ЕГЭ. Результаты в июле. До этого только олимпиады. Свои экзамены у МГУ, но опять в июле. Написанное о грантах вызвало удивление аспирантов. Эти наши аспиранты работающие и преподают, учеников натаскивали, в курсе. Спрашивали куда бежать их ученикам за грантами? За уровень уверены, у нас лучшие.



[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 21:33]