/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Изменения в правилах приема на обучение в вузах Казахстана не коснутся претендентов на гранты		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Изменения в правилах приема на обучение в вузах Казахстана не коснутся претендентов на гранты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения относятся ко всем программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, но только для тех абитуриентов, которые готовы обучаться на платной основе. О новых правилах сегодня рассказали на брифинге в областном пресс-клубе.
Читать новость

§ Серый волк
Изменения в правилах приема на обучение в вузах Казахстана не коснутся претендентов на гранты
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10211
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.06.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спрашивал сегодня про гранты и поступление у наших аспирантов. Зачитал абзац о заранее работающих вузах. :-) ничего подобного не слышали. Приём по результатам ЕГЭ. Результаты в июле. До этого только олимпиады. Свои экзамены у МГУ, но опять в июле. Написанное о грантах вызвало удивление аспирантов. Эти наши аспиранты работающие и преподают, учеников натаскивали, в курсе. Спрашивали куда бежать их ученикам за грантами? :-) За уровень уверены, у нас лучшие. :-)

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 21:33]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 1
Всего: 65

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх