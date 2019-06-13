/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На праздновании Дня медработника в Костанае рассказали о средней продолжительности жизни в регионе		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На праздновании Дня медработника в Костанае рассказали о средней продолжительности жизни в регионе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День медицинского работника в Казахстане отмечают в третье воскресенье июня. В этом году эта дата выпала на 16 июня. Торжественное мероприятие в честь праздника прошло сегодня, 13 июня, в областной филармонии им. Умурзакова.
Читать новость

§ yudjin
Re: На праздновании Дня медработника в Костанае рассказали о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5949
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В честь праздника награждали самых достойных представителей костанайской медицины.

А где награда легендарному доктору Герасимову в обещанном увековечивании его имени на карте города? А чиновники, тихо замяли?

Цитата:
- Для вхождения в тридцатку развитых стран мира Казахстан уверенно движется по пути инновационного развития и ускоренного технологического процесса, - сказал со сцены глава региона. - Мы проводим большую работу ...

Забыл сказать про павлиний хвост... покраску стен фойе поликлиники и расцветку халатов медперсонала... С этими то инновациями точно пальцем в 30-ку попадём.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 65
Пользователей: 1
Всего: 66

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх