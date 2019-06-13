Цитата: В честь праздника награждали самых достойных представителей костанайской медицины.

А где награда легендарному доктору Герасимову в обещанном увековечивании его имени на карте города? А чиновники, тихо замяли?



Цитата: - Для вхождения в тридцатку развитых стран мира Казахстан уверенно движется по пути инновационного развития и ускоренного технологического процесса, - сказал со сцены глава региона. - Мы проводим большую работу ...

Забыл сказать про павлиний хвост... покраску стен фойе поликлиники и расцветку халатов медперсонала... С этими то инновациями точно пальцем в 30-ку попадём.