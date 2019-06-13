Цитата: maxsaf:

На западе так не считают. Возможно поэтому латиница, француз под запретом, финский опыт в образовании, отставка и так далее.

В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть независимым.

Да и свой путь не означает выдумывать велосипед, свой путь я понимаю прежде всего опираться на свою культуру, историю, ментальность и т.д.