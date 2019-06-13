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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35990
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июня избранный президент, отвечая на вопрос о блокировке соцсетей, говорит, что «правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение». А вечером 11 июня в стране тормозят Facebook, Telegram, Instagram и даже, впервые, WhatsApp.
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§ peshexod
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 13.06.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На западе так не считают. Возможно поэтому латиница, француз под запретом, финский опыт в образовании, отставка и так далее.

В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть независимым.
Да и свой путь не означает выдумывать велосипед, свой путь я понимаю прежде всего опираться на свою культуру, историю, ментальность и т.д.
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2014
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть независимым.

Отсюда и блокировки без обяснений ;-)
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§ Мурзилка
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 13.06.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, думала тут что-то интересное будет, а здесь опять про блокировку сетей... как же скучно мы живем:скончался интернет и жизнь закончилась.
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§ maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2014
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:

Ну так вы приходите к шапочному разбору. Надо активнее вливаться в тему, с самого начала, и скучно не будет ;-)
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2014
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:

Но сами себе то вы не блокируете - вот вы и не знали о блокировке :lol:
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§ Борьба с тупизмом
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Борьба с тупизмом


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Сообщений: 9
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 13.06.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не о чем статья, видно, что журналист прям ищет за что-то зацепиться. Приводить свои надуманные факты и предположения, как то тупо, не на что не опираясь. У нас в последнее время каждый диванный зритель- эксперт. Куда катимся :-(
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§ elektron
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3020
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.06.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:

Ну если Вы настоящий эксперд, а не диванный ? :-x
Так может разъясните в чём причина, каким образом и для чего блокируются инет ресурсы?
Да так что даже президент не в курсе. Интересно всё же! 8-)
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2014
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
каким образом и для чего блокируются инет ресурсы? Да так что даже президент не в курсе. Интересно всё же!

Этого нет в методичке )))
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