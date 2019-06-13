Серый волк Другой эпохи крутится диск... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10209

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:52 Это 306-1 более поздний. До него был 306 со скошенной решеткой динамика Вот такой, только не в чёрной, а в странной расцветке корпуса

36172465.jpg

В эти аппараты иногда попадали японские двигатели и головки.

И головки и двигатели япошки поставляли не самые лучшие, летели и они, но значительно реже родных из Романтика.

Кроме того японские головы были очень ОЧЕНЬ мягкие, и спиливались за месяцы. При этом в Новосибирске уже были освоены сендастовые, совсем другого уровня, износостойкие, с отличным воспроизведением высоких частот... Но стерео. и подмагничивание для записи не совпадало часто очень сильно, но благо почти в любом советском магнитофоне оно приборно регулировалось в широчайших пределах.



[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 14:01]