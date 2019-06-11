Цитата: alex_60:

Ты кого то пытаешься оскорбить?

Гнусить - это тоже самое что гнусавить, или говорить в нос. Это ведь оказывает некоторое раздражающее воздействие не так ли?

Вам бы, друг мой, поберечь нервные клетки от реакций на каждое незнакомое слово. И вообще, перестать обращать внимание на то, что какой-то там придурок ляпнул.

