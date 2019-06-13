Серый волк Re: Летний отдых детей #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10209

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:24 Ёшкин кот!

Так там же полтергейст на фото!





Видите, две тетки под зонтиком и на них чернющая жижа течет с небес!







Наверное врата ада разверзлись за то, что не тому идолу молятся.

И немного адской жидкости из котлов где черти варят грешников протекать на них стало.





Сообщайте если что, кто это, чего согрешили и помог ли им зонтик.