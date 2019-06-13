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§ NG.kz
Летний отдых детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Состоялось торжественное открытие летнего сезона в лагере "Болашак" Костанайского района
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§ Серый волк
Re: Летний отдых детей
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10209
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ёшкин кот!
Так там же полтергейст на фото!


Видите, две тетки под зонтиком и на них чернющая жижа течет с небес!
:lol:


Наверное врата ада разверзлись за то, что не тому идолу молятся.
И немного адской жидкости из котлов где черти варят грешников протекать на них стало.
:lol:

Сообщайте если что, кто это, чего согрешили и помог ли им зонтик. :lol:
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