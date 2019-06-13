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§ NG.kz
Как должны продавать лекарства по рецепту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова рассказала, как именно теперь должны отпускаться лекарства по рецепту.
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* yudjin
Re: Как должны продавать лекарства по рецепту
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Перечень безрецептурных опубликован (на сайте Минздрава - прим.). Почти 1700 наименований.


Зашел по ссылке...нашел оба списка: рецептурный и безрецептурный. Просматриваю, ищу лекарства, которые дома используем... Многие без рецепта.

Но наткнулся на интересные неувязочки:
Капли Левомицетина разных производителей оказались и в том и в другом списке.
Раствор Кофеина - по рецепту, а препараты в составе которых есть этот же компонент (например тримол) - без рецепта.
Настойка боярышника - сердечный препарат и пойло алконавтов тоже без рецепта.
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§ alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Зашел по ссылке...

Спирт в каком списке?
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* yudjin
Как должны продавать лекарства по рецепту
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Спирт в каком списке?

Прикольно... Спирт этиловый 70 и 90% производста DOSFARM есть в обеих списках.

[Исправлено: yudjin, 13.06.2019 - 17:26]
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§ alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит контакты протереть,надо к терапевту.
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§ alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60


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Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит все таки не надо у терапевту
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