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§ NG.kz
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд наказал 957 человек за участие в несанкционированных митингах. Об этом на брифинге в столице сообщил начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов.
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§ alex_60
Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
митинги тут в этой стране запрещены априоири.
рс
митинги нуротан проводит без всяких разрешений, днем и ночью,
зимой и летом.без аренды помещений.
на бюджетные деньги.
новый, ты в курсе?
да конечно он курсе.
он же старый-2
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§ директор пляжа
Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 13.06.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бессмысленная толкотня какая-то, а не "митинг". нормальный человек разве пойдет так на сотрудников кидаться, а потом ныть, мол, грубо задержали, на камеру снимают, мол избили.
Судя по фото большинство - молодежь. Им бы учиться да деньги зарабатывать, понаделают таких потом недовольные ходят друг другу в рту заглядывают, квартир им нет и тд. имхо
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§ oraz
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 13.06.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ваше имхо резонирует с моим. организации не хватает
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