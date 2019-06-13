директор пляжа Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 156

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:44 бессмысленная толкотня какая-то, а не "митинг". нормальный человек разве пойдет так на сотрудников кидаться, а потом ныть, мол, грубо задержали, на камеру снимают, мол избили.

Судя по фото большинство - молодежь. Им бы учиться да деньги зарабатывать, понаделают таких потом недовольные ходят друг другу в рту заглядывают, квартир им нет и тд. имхо