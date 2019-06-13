yudjin Re: Как должны продавать лекарства по рецепту #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5948

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:16 Цитата: "Перечень безрецептурных опубликован (на сайте Минздрава - прим.). Почти 1700 наименований.



Зашел по ссылке...нашел оба списка: рецептурный и безрецептурный. Просматриваю, ищу лекарства, которые дома используем... Многие без рецепта.



Но наткнулся на интересные неувязочки:

Капли Левомицетина разных производителей оказались и в том и в другом списке.

Раствор Кофеина - по рецепту, а препараты в составе которых есть этот же компонент (например тримол) - без рецепта.

Настойка боярышника - сердечный препарат и пойло алконавтов тоже без рецепта.