Серый волк Re: Не довезли до свалки #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10209

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:13 Не так много выращивают картофель сотнями тонн, хранилищ картофеля ещё меньше и думаю при желании найти этих свиней большого труда не составит.



Изъять из этой гниющей кучи пластиковые сетки, перебрать мусор и утилизировать по отдельности пластик и биомассу думаю будет очень больших денег стоить, особенно если этим государство будет заниматься очищая от свиней плоды их деятельности.



Идентичность хранящегося и выброшенного хороший эксперт легко сопоставит, и даже скажет сколько и каких удобрений вносили.



Таких нужно находить.



Такие свиньи и отравленную ядохимикатами продукцию и неправильно внесенными удобрениями будут поставлять не задумываясь. Они опасны.