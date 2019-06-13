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§ NG.kz
Не довезли до свалки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще об одной куче гниющего картофеля сообщила подписчица "НГ" в Instagram Евгения. По ее словам, мешки с испорченным корнеплодом выбросили недалеко от свалки, расположенной за дачами КСК.
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§ лимон
Re: Не довезли до свалки
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 958
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.06.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эта случайно не та куча которую у озера нашли недавно?
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§ Rexyn
Re: Не довезли до свалки
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 133
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 13.06.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
эта случайно не та куча которую у озера нашли недавно?

говорят другая
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§ Серый волк
Re: Не довезли до свалки
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10209
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так много выращивают картофель сотнями тонн, хранилищ картофеля ещё меньше и думаю при желании найти этих свиней большого труда не составит.

Изъять из этой гниющей кучи пластиковые сетки, перебрать мусор и утилизировать по отдельности пластик и биомассу думаю будет очень больших денег стоить, особенно если этим государство будет заниматься очищая от свиней плоды их деятельности.

Идентичность хранящегося и выброшенного хороший эксперт легко сопоставит, и даже скажет сколько и каких удобрений вносили.

Таких нужно находить.

Такие свиньи и отравленную ядохимикатами продукцию и неправильно внесенными удобрениями будут поставлять не задумываясь. Они опасны.
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