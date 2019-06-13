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§ NG.kz
Важно понять, чтобы поймать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странное у нас начало лета: то жара донимает, то градус резко идет вниз, и лето тут же становится осенью с резким ветром и холодным моросящим дождем. Кому такое понравится?
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* Серый волк
Re: Важно понять, чтобы поймать
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10204
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На таких столах удобно рыбачить и стоя, и лежа Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=673&storyid=25312
На фото с водными поверхностями ещё помогает горизонт править, чтоб рыбаки не падали на смех рыбам. Попутно так вода лучше воспринимается если что :lol:
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