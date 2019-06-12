Цитата: - Я поступаю в Чехию на политолога, - поделился планами Андрей ЛИТВЯК. - После учебы планирую вернуться в Казахстан. Хочу что-то поменять в стране. Например, мне не нравится, что у нас так много полезных ископаемых, но так мало фабрик и заводов. Уйду в политику и постараюсь сделать нашу страну лучше.

Лучше хоть в Кустанае, но на инженера. Был у нас тут один политолог, проучившийся в восточной Европе - в депутаты Маслихата метил, но не получилось.