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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35980
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июня избранный президент, отвечая на вопрос о блокировке соцсетей, говорит, что «правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение». А вечером 11 июня в стране тормозят Facebook, Telegram, Instagram и даже, впервые, WhatsApp.
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§ Yorik
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.06.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Заблокировать и сознаться - еще хуже. Представьте, что после этого начнется.

Не согласен. Открыто признать - это честно по отношению к людям, только за это в наших условиях у многих бы меньше желания было идти куда-то с невнятными лозунгами. Ничего после этого не "начнется". А так, как сейчас - когда люди понимают и наблюдают ситуацию в которой власти делают вид, будто ничего и не происходит (максимум - "я был не в курсе блокировок, дам поручение органам разобраться...") - это только добавляет раздражения от происходящего и провоцирует рост недовольства.
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

На его имя ипотеку возьмут на узкой колее )))
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
добавляет раздражения от происходящего и провоцирует рост недовольства.

До лампочки. Куда важнее раздражение запада прошедшими выборами. Почитайте иноСМИ, взгляните шире, прикиньте глобальные последствия.
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§ Yorik
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.06.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
До лампочки

Вам? Конечно. И многим во власти было так же "до лампочки" в некоторых странах, пока не оказалось, что "лампочка" гораздо ближе чем они думали...
Цитата:
maxsaf:
Почитайте иноСМИ, взгляните шире

Можно? Ой спасибо, пойду читать, глядеть...
В том-то и дело, что на такую "раздраженную" местную почву гораздо легче накидывать лозунги из-за рубежа, почему это сложно понять.
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Интересует ваше видение, для чего блокировали соцсети?
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* peshexod
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 13.06.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Зачем скрывать - можно же сделать заявление, что "в целях государственной безопасности осуществляется блокировка, приносим извинения за временные неудобства" и т.п. Но нет, будут все отрицать, снова выставляя себя в том же неприглядном виде...

Вот именно! На мой взгляд это один из поводов по которому лично я не доверяю заявлениям типа "девальвации не будет", "Я не в курсе", "найдём виновных" и т.д.
И тут несколько объяснений:
- Не профессиональна внутренняя политика
- Действительно никто не в курсе и ни за что не отвечает
- Не напрягаются даже что то правдоподобное придумать, народу и так пойдёт

Отсутствие открытости и честности вызывает недоверие и недовольство.
Я понимаю когда в аэропорту меня досматривают - это моя безопасность.
Если мне скажут мы блокируем интернет потому что страна в опасности я тоже пойму, но когда врут я не понимаю.
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
- Не напрягаются даже что то правдоподобное придумать, народу и так пойдёт

Это я и озвучил двумя словами - до лампочки :lol:
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
мы блокируем интернет потому что страна в опасности я тоже пойму

Запад не поймет
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* Butch
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.06.19 - 12:45
Комментарий проходит проверку.
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* peshexod
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 13.06.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Роль француза в прошедших митингах на мой взгляд преувеличена, поправьте если не прав, но на мой взгляд он в лучшем случае бизнесмен рвущийся к кормушке.

П.С. Статья хорошая
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