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§ NG.kz
Токаев разделил АДГСПК на два агентства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35980
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление о реорганизации опубликовано на сайте Акорды. Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции разделили на два ведомства.
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§ drakon
Re: Токаев разделил АДГСПК на два агентства
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16510
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два раза - перечитал.
Ничего - не понял.
Тупеешь, Витя, тупеешь... :lol:
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* alex_60
Re: Токаев разделил АДГСПК на два агентства
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3608
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ничего - не понял.


а нафига ты это читал?
мозги свои проверял?
от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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§ директор пляжа
Re: Токаев разделил АДГСПК на два агентства
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переименовывать они, как показала практика, мастера.
не, ну а что, новые места, новые "возможности". не все пристроены же)
а теперь еще и подотчетные одному человек. Все четко. 8-)
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