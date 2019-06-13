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maxsaf: Само собой. А еще у меня даже осциллограф был,
осциллограф до середины восьмидесятых было достать практически невозможно без связей и не работая в отрасли. И стоил он намного больше самого лучшего магнитофона, цветного телевизора и всей остальной бытовой техники в квартире вместе взятой.
Но даже имея деньги купить его было невозможно. Не продавали населению. Только связи и часто списанный.
Цитата:
maxsaf: рос в совсем не богатой семье. Даже магнитофона не было. Не то что vhs.
ДДТ, deep purple и лучшее из классики можно слушать и по проводному радио с ужасным качеством проводного вещания, и оно от этого не испортится.
Но если указванных вами персонажей и то самое ТВ посадить в лучшие студии, построить телецентр, дать им лучшее из существующего в мире оборудования и целый симфонический оркестр, то всё равно ничего приличного не получится. Получится убогая колхозная "Пестня в подарок"