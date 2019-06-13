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§ NG.kz
Другой эпохи крутится диск...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35980
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Вот это самая крутая вещь в моей коллекции! - телемастер села Малороссийка Федоровского района Сергей ЯКОВЕЦ указывает на огромный, в корпусе из дерева и фанеры, радиоприемник высшего класса Festivals. - К нему еще идет огромный пульт управления... Ну нет его у меня! Случайно разбили бывшие владельцы. Шесть метров кабеля с разъемом типа «гребенка» лежат, а пульта нет!» Сергей Петрович так увлекается, что начинает описывать руками круги, подсаживается к компьютеру и показывает на картинке из Интернета, как выглядел пульт от некогда самого крутого радиоприемника Советского Союза...
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§ Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10195
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту статейку можно воспринимать как экскурс в музейнопедию только до строк об обучении у сенчевой. Видел это.... Колхозно-шубное бестолковое существо. Диким колхозным беспросветом от этой продукции 25 канала светило... или темнило... :lol: Не представляется никакой сложностью найти УЛПЦТИ-61 в корпусе ФОТОН-716 или 736 Кто в курсе, знают, что названия Фотон, Рубин, Радуга и прочие конца семидесятых это всего только названия фанеры корпуса одной конструкции УЛПЦТИ модели телевизора той эпохи производившейся в Союзе на разных заводах по одним чертежам и схемам.

Сложнее найти хоть что-то движущее к цивилизации от тех убогих VHS каналов. Обычно там ничего. Пустыня в мозгах и сельские электрики в самой продвинутой фазе иногда отличали КТ315Б от КТ361В, до сих пор можно заметить кассу сопротивлений из спичечных коробков на фото.
Но создать "ВЗГЛЯД" они не могли.
И даже попытки не делали. Всё существовало, вплоть до учебников Интерньюса по воспроизводству нормальной качественной тележурналистики.
Впрочем и без претензий. Кто они чтоб читать CNN ABC CBS BBC метериалы школ и анализировать и впитывать знания?????
:-)
То, чудовищное, дурное, дикое, бездарное локальное болото современного ТВ, напичканное современной техникой - абсолютно омерзительное позорище!
Во много раз омерзительнее тех колхозных идеалов аля забытые давно сенчевизмы 25 канала.
Они по крайней мере были незамутненными в федоровках, чистыми провинциалами. :lol:

Сказанные комплименты конечно не относятся к обитающим позорникам ТВ в областном центре. С них и спрос другой. Были позорниками и стали ещё большими чмонавтами.
Бездарными, продажными, тупыми до безобразия прислужниками, которых не только противно смотреть, но даже и вспоминать брезгливо.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 00:14]
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§ Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10195
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжал в прошлом году Симферополь. Мельком читая через коммуникатор о городских достопримечательностях узнал что нахожусь недалеко от бывшего завода телевизоров Фотон.
В детстве был Фотон-736Д
Не стал заезжать смотреть хотя почти рядом был.
Посмотрел фото в сети. зелёное пыльное здание и запущенная территория сдаётся куче фирмочек под склады и разную грязную деятельность.

Завод Рубин в Москве превратился в один из торговых комплексов Горбушки :-) Кто был на Горбушке - можно сказать был на бывшем заводе от которого ничего не осталось. Марка Рубин продана фирме Rolsen (не шведы точно), собиравшей китайское дерьмо, А бывшие владельцы, удачно перестроившие свою территорию под торговлю, теперь барыжат ещё и недвижимостью и являются спонсорами партии жуликов и воров.
Будете покупать на Горбушке имейте ввиду, что будете спонсорами очень плохих дел. :-)

Завод, где делали телевизор Рекорд посещал лет 15 назад, когда его банкротили. Александровский радиозавод, Когда-то там делали не только бытовые телевизоры а кучу военной электроники и мониторы для телецентров, и разные военные радиостанции с времён ВОВ. Все советские телецентры были оснащены только мониторами Рекорд. Сейчас там другой завод. Никак не связан с предыдущим. Делают запчасти для РЖД.

А вот это уверен никто не знал что за техника. УГБ! Аналог магнитофона на бумажной ленте! 1941 года.
Расшифровывается как Говорящая бумага! https://vk.com/videos6724790?z=video6724790_456244738%2Fpl_6724790_-2

Если в газете НГ напечатать звуковой сигнал, как на киноплёнке звуковую дорожку, только очень крупно, нарезать на полоски и заправить в этот аппарат, то газета сможет говорить! :lol:
Вот ещё экземпляр это уже бумажный ГБ8, предшественник магнитофонов! :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=OkfpCfNbGjw

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 08:32]
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* maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раскритиковал Серый кустанайский коммерческий канал. А ведь было в нем что-то такое, что до сих пор ностальгия. Гаврилов, Володарский, пиратская классика. Не у всех же vhs в деревнях был. Из песни в подарок и узнавали о музыкальных новинках. На Сенчеву не надо балон катить, с ней лично знаком, по рекламе в основном. А 315 от 361 отличить как два пальца об асфальт, даже маркировка не нужна. ;-)
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§ Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10195
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Из песни в подарок и узнавали о музыкальных новинках.

Бу-га-га-га! :lol: фУ!!! Это всё равно что на бумажном магнитофоне речь брежнева записывать и слушать. :lol: Надеюсь шююютите! :lol:
Цитата:
maxsaf: А 315 от 361 отличить как два пальца об асфальт, даже маркировка не нужна. ;-)
ну можно без маркировки. Только тестер понадобится n-p-n или p-n-p переходы прозвонить и измерить коэффициент усиления, чтоб примерно букву узнать которая была за номером. ;-)
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* maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Надеюсь шююютите!

Нет. Я рос в совсем не богатой семье. Даже магнитофона не было. Не то что vhs.
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* maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Только тестер понадобится n-p-n или p-n-p переходы прозвонить и измерить коэффициент усиления, чтоб примерно букву узнать которая была за номером.

Само собой. А еще у меня даже осциллограф был, который с помощью дополнительного источника переменного тока и делителя давал на экране что то типа буквы Г для pn np перехода и овал для конденсатора. Это было ВАЩЕ круто :lol:

[Исправлено: maxsaf, 13.06.2019 - 11:52]
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* maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Романтик, который коллекционер хочет найти - действительно был культовый аппарат. Крепкий, и работал довольно сносно. Я их чинил, когда полярность кто- то пререпутывал. Простой в ремонте. Громко пел, хотя динамик был овальный небольшой, всего несколько ватт, два вроде.
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§ Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10195
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Само собой. А еще у меня даже осциллограф был,

осциллограф до середины восьмидесятых было достать практически невозможно без связей и не работая в отрасли. И стоил он намного больше самого лучшего магнитофона, цветного телевизора и всей остальной бытовой техники в квартире вместе взятой.
Но даже имея деньги купить его было невозможно. Не продавали населению. Только связи и часто списанный.

Цитата:
maxsaf: рос в совсем не богатой семье. Даже магнитофона не было. Не то что vhs.

ДДТ, deep purple и лучшее из классики можно слушать и по проводному радио с ужасным качеством проводного вещания, и оно от этого не испортится.
Но если указванных вами персонажей и то самое ТВ посадить в лучшие студии, построить телецентр, дать им лучшее из существующего в мире оборудования и целый симфонический оркестр, то всё равно ничего приличного не получится. :-) Получится убогая колхозная "Пестня в подарок" :lol:
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§ Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10195
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.avito.ru/ulyanovsk/audio_i_video/magnitofon_romantik-306_1458165555?slocation=621540
700 рублей цена вопроса. Первый попавшийся Романтик за секунду поиска.

Уверен можно дешевле затратив пару минут.

Он монофонический.
Брат переделал в стерео, собрав отдельный усилитель в батарейном отсеке. бесконечно переделывал улучшая, пока не купил электронику плоскую с выезжающим кассетным узлом. У меня Маяки 232 -233 появились, Катушечник раньше.
Колонки сами делали. эквалайзеры, усилки, экспериментировали.
Даже сейчас экспериментирую иногда.
Гости дома колонку басовую с шкафом путают :lol: Диаметр динамика такой, что в дырку при снятом НЧ, как в люк, пролезть внуть можно. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 09:32]
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* maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Я очень хорошо знал физику, особенно по части электричества. Учитель в школе был очень толковый. Он мне свой осциллограф подарил, сказал, что я с ним увижу то, что большинство даже не поймет.
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* maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Диаметр динамика такой, что в дырка при снятом НЧ, как от люка, пролезть внуть можно.

Фазоинвертор надеюсь подобран оптимально ;-)
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* maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Маяки 232 -233 появились,

Знаю их вдоль и поперек. Шумоподавление. Дистанционка. Одно странно было - без РЧВ.
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