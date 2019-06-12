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≡ Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами и нетрадиционными нарядами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами и нетрадиционными нарядами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35980
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1089 выпускников костанайских школ вечером в среду, 12 июня, пришли на площадь перед облакиматом. 30 из них - обладатели нагрудного знака «Алтын белги». В 18:30 площадь уже была оцеплена полицией. Дежурили пожарные и медики.
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§ Victor Yang
Re: Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11616
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Я поступаю в Чехию на политолога, - поделился планами Андрей ЛИТВЯК. - После учебы планирую вернуться в Казахстан. Хочу что-то поменять в стране. Например, мне не нравится, что у нас так много полезных ископаемых, но так мало фабрик и заводов. Уйду в политику и постараюсь сделать нашу страну лучше.

Лучше хоть в Кустанае, но на инженера. Был у нас тут один политолог, проучившийся в восточной Европе - в депутаты Маслихата метил, но не получилось.
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§ Игорь Васильевич
Re: Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 13.06.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

От самих же себя в первую очередь, а во вторую от посторонних, у которых с головой может быть не все в порядке!
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* maxsaf
Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами и нетрадиционными нарядами
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
это размышления в слух!

Пардон, не буду отвлекать. ;-)
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§ abaika95
Re: Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.06.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А может быть даже от Вас! 8-)
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§ abaika95
Re: Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.06.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Спасибо :lol:
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§ Victor Yang
Re: Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11616
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
от кого

А что - не хватает деструктивных элементов? Пьяных, гопников и прочих? Да и приятели отдельных выпускников могут прийти с целью отжать денег.
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* alex_60
Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами и нетрадиционными нарядами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3608
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Пьяных, гопников и прочих? Да и приятели отдельных выпускников могут прийти с целью отжать денег.

что то тебя понесло не в ту степь. вообще.
террористов бы еще упомянул.
оцепление от пьяниц. ха-ха-ха.

[Исправлено: alex_60, 13.06.2019 - 12:31]
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* alex_60
Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами и нетрадиционными нарядами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3608
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А может быть даже от Вас!


а кто такие Вас.
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