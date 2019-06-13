Цитата: Yorik:

Зачем скрывать - можно же сделать заявление, что "в целях государственной безопасности осуществляется блокировка, приносим извинения за временные неудобства" и т.п. Но нет, будут все отрицать, снова выставляя себя в том же неприглядном виде...

Вот именно! На мой взгляд это один из поводов по которому лично я не доверяю заявлениям типа "девальвации не будет", "Я не в курсе", "найдём виновных" и т.д.

И тут несколько объяснений:

- Не профессиональна внутренняя политика

- Действительно никто не в курсе и ни за что не отвечает

- Не напрягаются даже что то правдоподобное придумать, народу и так пойдёт



Отсутствие открытости и честности вызывает недоверие и недовольство.

Я понимаю когда в аэропорту меня досматривают - это моя безопасность.

Если мне скажут мы блокируем интернет потому что страна в опасности я тоже пойму, но когда врут я не понимаю.