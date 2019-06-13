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§ NG.kz
Другой эпохи крутится диск...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Вот это самая крутая вещь в моей коллекции! - телемастер села Малороссийка Федоровского района Сергей ЯКОВЕЦ указывает на огромный, в корпусе из дерева и фанеры, радиоприемник высшего класса Festivals. - К нему еще идет огромный пульт управления... Ну нет его у меня! Случайно разбили бывшие владельцы. Шесть метров кабеля с разъемом типа «гребенка» лежат, а пульта нет!» Сергей Петрович так увлекается, что начинает описывать руками круги, подсаживается к компьютеру и показывает на картинке из Интернета, как выглядел пульт от некогда самого крутого радиоприемника Советского Союза...
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§ Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10190
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту статейку можно воспринимать как экскурс в музейнопедию только до строк об обучении у сенчевой. Видел это.... Колхозно-шубное бестолковое существо. Диким колхозным беспросветом от этой продукции 25 канала светило... или темнило... :lol: Не представляется никакой сложностью найти УЛПЦТИ-61 в корпусе ФОТОН-716 или 736 Кто в курсе, знают, что названия Фотон, Рубин, Радуга и прочие конца семидесятых это всего только названия фанеры корпуса одной конструкции УЛПЦТИ модели телевизора той эпохи производившейся в Союзе на разных заводах по одним чертежам и схемам.

Сложнее найти хоть что-то движущее к цивилизации от тех убогих VHS каналов. Обычно там ничего. Пустыня в мозгах и сельские электрики в самой продвинутой фазе иногда отличали КТ315Б от КТ361В, до сих пор можно заметить кассу сопротивлений из спичечных коробков на фото.
Но создать "ВЗГЛЯД" они не могли.
И даже попытки не делали. Всё существовало, вплоть до учебников Интерньюса по воспроизводству нормальной качественной тележурналистики.
Впрочем и без претензий. Кто они чтоб читать CNN ABC CBS BBC метериалы школ и анализировать и впитывать знания?????
:-)
То, чудовищное, дурное, дикое, бездарное локальное болото современного ТВ, напичканное современной техникой - абсолютно омерзительное позорище!
Во много раз омерзительнее тех колхозных идеалов аля забытые давно сенчевизмы 25 канала.
Они по крайней мере были незамутненными в федоровках, чистыми провинциалами. :lol:

Сказанные комплименты конечно не относятся к обитающим позорникам ТВ в областном центре. С них и спрос другой. Были позорниками и стали ещё большими чмонавтами.
Бездарными, продажными, тупыми до безобразия прислужниками, которых не только противно смотреть, но даже и вспоминать брезгливо.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 00:14]
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