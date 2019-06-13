Серый волк Другой эпохи крутится диск... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10190

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:06 Эту статейку можно воспринимать как экскурс в музейнопедию только до строк об обучении у сенчевой. Видел это.... Колхозно-шубное бестолковое существо. Диким колхозным беспросветом от этой продукции 25 канала светило... или темнило... Не представляется никакой сложностью найти УЛПЦТИ-61 в корпусе ФОТОН-716 или 736 Кто в курсе, знают, что названия Фотон, Рубин, Радуга и прочие конца семидесятых это всего только названия фанеры корпуса одной конструкции УЛПЦТИ модели телевизора той эпохи производившейся в Союзе на разных заводах по одним чертежам и схемам.



Сложнее найти хоть что-то движущее к цивилизации от тех убогих VHS каналов. Обычно там ничего. Пустыня в мозгах и сельские электрики в самой продвинутой фазе иногда отличали КТ315Б от КТ361В, до сих пор можно заметить кассу сопротивлений из спичечных коробков на фото.

Но создать "ВЗГЛЯД" они не могли.

И даже попытки не делали. Всё существовало, вплоть до учебников Интерньюса по воспроизводству нормальной качественной тележурналистики.

Впрочем и без претензий. Кто они чтоб читать CNN ABC CBS BBC метериалы школ и анализировать и впитывать знания?????



То, чудовищное, дурное, дикое, бездарное локальное болото современного ТВ, напичканное современной техникой - абсолютно омерзительное позорище!

Во много раз омерзительнее тех колхозных идеалов аля забытые давно сенчевизмы 25 канала.

Они по крайней мере были незамутненными в федоровках, чистыми провинциалами.



Сказанные комплименты конечно не относятся к обитающим позорникам ТВ в областном центре. С них и спрос другой. Были позорниками и стали ещё большими чмонавтами.

Бездарными, продажными, тупыми до безобразия прислужниками, которых не только противно смотреть, но даже и вспоминать брезгливо.





[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 00:14]