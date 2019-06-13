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§ NG.kz
«Открытая опасность». Рядом с детским садом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об открытом колодце в районе военного городка сообщил «НГ» житель Костаная Василий СМИРНОВ.

- Недавно заметил на улице Садовой открытый колодец, - пояснил он. - На нем не просто крышки нет, а нет бетонного перекрытия - дырища на три метра вниз.
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§ Серый волк
Re: «Открытая опасность». Рядом с детским садом
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10190
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас чинуши-гастарбайтеры прочитают и будут мечтать как детский садик украсть у города. А то всё люками барыжат по мелочи, да деревья с улиц тырят. :-)
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