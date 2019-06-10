/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое предложение 5 июня поддержал Общественный совет города. Теперь для реализации идеи необходимы одобрение экспертного совета, который проверит достоверность расчёта перевозчика, и решение городского маслихата.
Читать новость

§ Vital
Re: Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7731
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема двадцать раз тут мусолилась про руководителя Ботагоз. Она как я понял держит и рудненский автопарк и автовокзал. И костанайский автовокзал. Везде старье и рванье и самые низкие зарплаты. Как я понял директор ттс имея всего 3-4 маршрута отстроил современный автовокзал и ему так и не дали его запустить. Вывод лично для меня один. После повышения, не будет не высоких зарплат не более менее хороших автобусов. Такой руководитель. Увы.
Профайл

§ Артем Марусич
Re: Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 10.06.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы за 80 тенге хоть на метро, хоть на новом автобусе (даже до медео). В Рудном за эти гробы ваще после поездки должны еще людям доплачивать по сотне минимум.
Профайл

* Серый волк
Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10188
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.06.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
В Алматы за 80 тенге хоть на метро, хоть на новом автобусе (даже до медео). В Рудном за эти гробы...
Просто всё. Очень просто. Там господа чинуши вынуждены заниматься городским транспортом. Его состоянием, маршрутами, тарифами, в целом содержанием.
Тут господа чинуши Рудного купили запасное колесо. :-) Неисправное. Ненужное, китаёзное, переливающееся всеми оттенками коррупции.
Теперь горожанам нужно скинуться на ремонт запасного колеса и оплачивать проезд в гробах по новым тарифам.

Просто этим чинушам до лампочки общественный транспорт.

Особенно заметен контраст, если об этом читать под тихий едва слышный звук работы низкопольного электробуса, проезд в котором на батареях после метро почти даром, так как составной маршрут тарифицирован так, что последующие виды транспорта в 90 минут вообще не обременяют.

[Исправлено: Серый волк, 10.06.2019 - 17:34]
Профайл

§ Victor Yang
Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11613
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.06.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
В Алматы за 80 тенге хоть на метро, хоть на новом автобусе (даже до медео).

В Алматы пассажиропоток больше и окупаемость капиталовложений (то есть новых автобусов) быстрее. Посмотрите на это дело с точки зрения предпринимателя.
Профайл

§ Анатолий
Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 10.06.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти гробы,тоже надо заправлять и водителем управлять-это тоже вроде денег стоит.Думаете старые гробы в автоматическом режиме на воздухе ездят.Она без каждо-дневного ремонта вообще встанут и тогда ,кто будет доплачивать пассажирам по стольнику.?

[Исправлено: Анатолий, 10.06.2019 - 22:22]
Профайл

* Серый волк
Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10188
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В Алматы пассажиропоток больше и окупаемость капиталовложений

В методичке для продавших Родину форумных платных педиков как раз есть целая глава, как ссылаться при недовольствах локальных жителей бездарной организацией транспорта и в случае если корумпированными чинушами транспорт (электротранспорт) в депрессивных городах разворован.
:-)
Там чЁРрным по белому для жуликов написано ссылаться на то, что якобы в их столицах пассажиропоток поссарижропочнее, жирнее.

И ОБЯЗАТЕЛЬНО окупаемость и Капиталовложения! :lol:

Все эти жулики нетрадиционной ориентации на форумах быстро затыкаются, если им разложить, что нет зависимости от крупности города. У автобуса всего полсотни мест и он обслуживает КОНКРЕТНЫЙ МАРШРУТ с просчитанной заполняемостью. Вся разница тольк в необходиомй частоте для перевозок масс и конечно в крупных городах метро, монорельсы, МЦК, трамваи, электробусы, электропоезда по городу, украденные у вас жуликами-чинушами троллейбусы. :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 68
Пользователей: 2
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх