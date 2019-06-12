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§ NG.kz
Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами и нетрадиционными нарядами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1089 выпускников костанайских школ вечером в среду, 12 июня, пришли на площадь перед облакиматом. 30 из них - обладатели нагрудного знака «Алтын белги». В 18:30 площадь уже была оцеплена полицией. Дежурили пожарные и медики.
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§ Азамат Лисов
Re: Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами...
Азамат Лисов


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Сообщений: 90
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 12.06.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже дети мечтают уехать из страны
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§ elektron
Re: Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3017
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.06.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что сказать, успехов в начинаниях!

//Последнюю попытку отговорить школьников от выезда за границу предпринял заместитель акима области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ.//

Да не отговаривать нужно, а дорогу им в будущее давать. Уходить нужно, что бы более талантливые и развитые борозду правления в свои борозды взяли. А не Саке - Баке...
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