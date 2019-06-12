elektron Re: Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3017

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:18 Ну что сказать, успехов в начинаниях!



//Последнюю попытку отговорить школьников от выезда за границу предпринял заместитель акима области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ.//



Да не отговаривать нужно, а дорогу им в будущее давать. Уходить нужно, что бы более талантливые и развитые борозду правления в свои борозды взяли. А не Саке - Баке...