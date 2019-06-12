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§ NG.kz
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В «Нашей газете» был опубликован материал о нехватке воды в вечернее время суток в микрорайоне Северный поселка Заречный. Представители акимата Костанайского района выехали на место и подробно изучили данный вопрос.
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§ olegggon
Re: О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 12.06.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они что, водой из теплотрассы поливают что-ли? Во всей статье фигурирует ЗТЭК. И 3 кг по-моему это всё таки маловато будет. В городе 5-5,5 на входе в дом, по крайней мере у меня, я даже поставил понижающий редуктор, чтобы котёл не сломался.
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§ Серый волк
Re: О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10186
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.06.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-) мОнометр. :lol: они куда впендюрили? В теплотрассу? И в теплотрассу проверяли соответствие нормам давление системы ХВС??? Я конечно все понимаю, деградационные процессы прогрессирует, и жители должны радоваться, что писать с ашипками и выкрутить ещё могут. Хорошо, что не в газ. :-) Да и в целом
хорошо писать не разучились ;-)
Так этих птЫц по выписанному видно :-)
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§ Victor Yang
Re: О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11613
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Они что, водой из теплотрассы поливают что-ли? Во всей статье фигурирует ЗТЭК

ЗТЭК занимается водоснабжением, канализацией и теплоснабжением.
И я не совсем пойму - как в трубопроводе (закрытом) ПРИНЕСЁННЫМ манометром можно проверить давление? И автор хоть бы представилась - какая должность, из какой организации - текст выглядит как ответ чиновника.
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§ Серый волк
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10186
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.06.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давление в подаче ХВС в норме РОВНО 4.0 должно быть. Не ниже. Иначе на разборе и при подъёме на верх может просесть (1.0197 атм на 10м. высоты). Сложная бытовая техника может перестать работать. Элементарно, машинки 1.5 пороговое. Сложные душевые кабины, посудомойки. Чиллеры с автоматической подпиткой уйдут в ошибку. Системы увлажнения воздуха для серьёзных ответственных производств с системами подготовки.
То есть эти господа, дичающие, фактически записали район в нестабильный. Ни одно производство серьёзное, нуждающееся в качественных ресурсах не разместится.

Если вы сделали свою систему коммерческой и дерёте деньгу, то и обязаны обеспечить в своей системе работоспособность с запасом. Не справляется перекладывать. Большие перепады расхода насосы с двигателем через частотник давно не секрет. Датчики давления с передачей через сети и автоматические системы давно вчерашний день.

Сказки про залезшего при проверке жителя, сломавшего все, в таджикских акиматах нужно рассказывать. :-)

[Исправлено: Серый волк, 12.06.2019 - 11:06]

[Исправлено: Серый волк, 12.06.2019 - 13:39]
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§ Сергей 444
Re: О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Сергей 444


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Сообщений: 1
Регистрация: 11.06.19
Отправлено: 12.06.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При покупке дома по программе целевое назначение земли сад и ведение личного хозяйства, так как скажите пожалуйста вести хозяйство, если нет возможности элементарно помыться ? И как эти 10 соток обслуживать без воды ? Нужны ответы от Акима села жителям мкр.с привлечением СМИ !!!
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§ Dron
Re: О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.06.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно у Добринцова спросить, нормальное ли у него давление по вечерам в системе хвс конечно же))
Помню когда жил в Зтб, каждый вечер матерился от от низкого давления и вообще качества воды, постоянно текла жижа бурого цвета с песком. Думаю и в Зтб и в Заречном одна и та же система.
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§ Dron
Re: О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.06.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей 444:

Делайте скважину. Вы от них ничего не добьётесь. Давление может и поднимут но потечет повторюсь жижа бурого цвета.
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