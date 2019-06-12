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§ NG.kz
Пресс-служба Костанайского областного суда отрицает, что их ведомственная машина нарушила ПДД в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За рулем служебного автомобиля SsangYong, который 25 апреля на проспекте Комсомольский в Рудном выехал на полосу встречного движения, находился сотрудник не суда, а крупной строительной организации.
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§ Dron
Re: Пресс-служба Костанайского областного суда отрицает, что их...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кадре конечно видно что водила нарушает, едет яко бы по крайней третьей полосе, которой там конечно же нет.
Но где разметка товарищи?
Я пару раз доказал свою невиновность за разворот через сплошную, там от сплошной один силуэт был, как будто известью помазали, а потом снег с ливнем и градом прошел.
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