Dron Re: Пресс-служба Костанайского областного суда отрицает, что их... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 488

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:49 На кадре конечно видно что водила нарушает, едет яко бы по крайней третьей полосе, которой там конечно же нет.

Но где разметка товарищи?

Я пару раз доказал свою невиновность за разворот через сплошную, там от сплошной один силуэт был, как будто известью помазали, а потом снег с ливнем и градом прошел.