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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 67 из 67«1...656667
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мои сегодня поехали обратно.

ЧёЮ так быстро?... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3602
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ЧёЮ так быстро?..


как сказать. я к ним на месяц ездил.
с детьми, потом с Л. тоже на месяц.
но мы то там сами по себе были.
встреча -банкет- три дня л - банкет к- два дня -банкет.
они еще в чел встреча перед отлетом с друз из лисаковки.
самолет в 5 утра.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как сказать. я к ним на месяц ездил. с детьми, потом с Л. тоже на месяц.

Чё,не мог мне - написать? Встретились бы... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3602
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чё,не мог мне - написать? Встретились бы...


так я тебя тогда не знал.
у меня регистрация на форуме с 24.05.18
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3602
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а alex60 можно восстановить в правах?
и назвать его ваще

[Исправлено: alex_60, 12.06.2019 - 11:36]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
можно восстановить в правах?


Наверное - нет... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инагурация Ивана Васильевича -
https://radikal.ru/video/HsHX8yVUV99
фальшивого царя... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3602
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное - нет...

ты на фото слева. судя по ответу.
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