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§ NG.kz
Выехавший на встречную полосу на служебной машине сотрудник суда оштрафован в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушение было снято на видеорегистратор 25 апреля в 13.09 на проспекте Комсомольский. Сотрудник суда выехал из общего потока транспорта на встречную полосу движения, создав аварийную ситуацию и угрозу для других участников движения.
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§ пешеход
Re: Выехавший на встречную полосу на служебной машине сотрудник...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 12.06.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сразу видно безпристрастность закона. Вместо того, чтобы привлечь по ст.596 ч.3 (Выезд на встречную п.9.2 ПДД), за который только лишения прав, его просто привлекли по ст.601 ч.1 КоАП РК (штраф 3 МРП). Молодцы. Аплодирую стоя.
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§ olegggon
Re: Выехавший на встречную полосу на служебной машине сотрудник...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 12.06.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там даже разметки нет, за что его оштрафовали?
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§ лимон
Re: Выехавший на встречную полосу на служебной машине сотрудник...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.06.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Там даже разметки нет, за что его оштрафовали?


т.е. по-вашему, если нет разметки, можно ездить как угодно?
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* КГСПС
Re: Выехавший на встречную полосу на служебной машине сотрудник...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.06.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выезда на встречку нет 100%.
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