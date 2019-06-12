alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #992





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3601

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:26 Цитата: drakon:

ЧёЮ так быстро?..



как сказать. я к ним на месяц ездил.

с детьми, потом с Л. тоже на месяц.

но мы то там сами по себе были.

встреча -банкет- три дня л - банкет к- два дня -банкет.

они еще в чел встреча перед отлетом с друз из лисаковки.

самолет в 5 утра.