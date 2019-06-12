/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Украли "Репку" - из "Лучшего двора Костаная" похитили экспозицию		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Украли "Репку" - из "Лучшего двора Костаная" похитили экспозицию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш двор - дома № 49 по ул. Садовой - уже не первый год является «Лучшим двором» благодаря Лебедевой Ларисе Владимировне, которая не только поддерживает чистоту и порядок, но и украшает двор цветочными клумбами, экспозициями и различными поделками. Но вот пришла беда, да не одна - в течение недели произошло 2 кражи экспозиций.
Читать новость

§ Серый волк
Украли "Репку" - из "Лучшего двора Костаная" похитили экспозицию
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10186
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.06.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Репку нуно было чугунную делать из гири спортивной снизу приварить сплошным швом по кругу к швеллеру не менее 160 и метр длиной. Забетонить вглубь. Место сварки забетонировать марочным железо бетоном с арматурой не менее 25г2с сваренной с репкой в шести точках.
Чтоб эти мышкм-норушки тырящие репки и деревья долго кувалдами за хвостик махали, чтоб что-то отбить :-)

[Исправлено: Серый волк, 12.06.2019 - 13:35]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 3
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх