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§ NG.kz
8-летняя девочка разбилась насмерть в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочка выпала с балкона восьмого этажа и разбилась насмерть. Трагедия произошла 11 июня. Ей было 8 лет. Ребёнок скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.
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§ Victor Yang
Re: 8-летняя девочка разбилась насмерть в Рудном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11613
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родным. Большое горе.
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