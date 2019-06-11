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§ NG.kz
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В популярном мессенджере отправляются только текстовые сообщения. Попытки передать фото и видео-файлы не удаются. "Блокируют?", - спрашивают читатели "НГ" и пользователи соцсетей.
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§ Yorik
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 620
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.06.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вторая серия - после обеда перестал работать и сегодня. На Тенгри уже написали - снова по всей стране...
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый решил отменить его. Хорошо начал.
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§ Серый волк
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10186
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.06.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот гражданин избранный помнится изливал, что сам активно пользуется, но не замечал. :-) либо у него на хвосте шпиены раздающие подпольный трафик, чтоб дискредитировать. Либо сам этот гражданин с двойными стандартами говорит одно, а делает противоположное. Хотя стандарты там, где они есть. Это скорее днище двойное :-)
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§ alex_60
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дали кнопку. Или кучу кнопок. Не знаю. Надавил на все похоже. Пришлось звонить на немецкий номер чтобы узнать что мои родичи доехали до чел.
А так все хорошо, кобыла сдохла..
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§ Серый волк
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10186
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.06.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
WhatsApp давно уже основное средство коммуникации. Многие организации упрощают свою работу с ним.
Такое поведение чётко вносит страну в ряд самых очумелых коррумпированых режимов.
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто мрак. Это же позор страны.
70 процентный ты живой? Или мумия.
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю понятно, что он слабак. Нацики его сметут. Не сегодня так завтра. Только что нам теперь делать. Кто здесь остался. И не хочет уезжать.
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§ Butch
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.06.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция газеты ведь направляет всякого рода запросы? Так быть может страждущим до ватсапа совместно попросить их направить запрос и этой организации, раз сами боятся не справиться? Дождаться ответа что с их стороны всё в порядке и уже потом рвать волосы на всех доступных и не очень местах, предрекать чуму, вселенский катаклизм и поголовный энурез.
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