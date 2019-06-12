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§ NG.kz
Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35970
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках отбора к чемпионату Европы сборная Казахстана провела два домашних поединка, один из которых обернулся разгромной победой, второй – разгромным поражением. Шансы Казахстана попасть на чемпионат Европы. Обзор турнирного положения и соперников в группе. Прогноз на итоги отбора.
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§ Азамат Лисов
Re: Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 12.06.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем скопировали старую информацию и выставили сегодня. Вчера сыграли очередные матчи и всё изменилось. Некомпетентность
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