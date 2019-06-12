Серый волк О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10183

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:01 Давление в подаче ХВС в норме РОВНО 4.0 должно быть. Не ниже. Иначе на разборе и при подъёме на верх может просесть (1.0197 атм на 10м. высоты). Сложная бытовая техника может перестать работать. Элементарно, машинки 1.5 пороговое. Сложные душевые кабины, посудомойки. Чиллеры с автоматической подпиткой уйдут в ошибку. Системы увлажнения воздуха для серьёзных ответственных производств с системами подготовки.

То есть эти господа, дичающие, фактически записали район в нестабильный. Ни одно производство серьёзное. Нуждающееся в качественных ресурсах не разместиться.



Если вы сделали свою систему коммерческой и дерёте деньгу, то и обязаны обеспечить в своей системе работоспособность с запасом. Не справляется перекладывать. Большие перепады расхода насосы с двигателем через частотник давно не секрет. Датчики давления с передачей через сети и автоматические системы давно вчерашний день.



Сказки про залезшего при проверке жителя, сломавшего все, в таджикских акиматах нужно рассказывать.



[Исправлено: Серый волк, 12.06.2019 - 11:06]