Цитата: директор пляжа:

а что им дома-то по вечерам не сидится? идея у них какая-то появилась? 30 лет не было а тут появилась..

ну а может им там по 30 лет и есть, выросли, одумались, не получается законно, делают по-своему. Это обоих кстати сторон касается

Цитата: директор пляжа:

не провоцируй и не поступят.

так провоцирует кто кого? Народ власть, или все таки власть борзеет и провоцирует своими действиями?

Завтра вам по лицу стукнут вы дальше пойдете, или попробуете все же ответить?