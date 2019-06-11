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§ NG.kz
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35970
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Добринцофф
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.06.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят...

Проще и удобнее сразу купить симку местного оператора и забыть про все эти роуминги.
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про германию. фотки, которые посылал вчера, дошли сегодня.
текст работает .сейчас
сейчас проверю телефон.
телефония на германию не ра бо та ет. по вацапу.
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* Victor Yang
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11612
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Проще и удобнее сразу купить симку местного оператора и забыть про все эти роуминги.

Если это Турция на неделю - не стоит.
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§ Добринцофф
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.06.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если это Турция на неделю - не стоит.

Это может быть любая страна,я не понимаю эти танцы с бубном вокруг роуминга,когда можно отдать 10$(Египет) и ты всегда на связи.
Был печальный опыт пользования роумингом от Билайн я им толком и не пользовался ,но в итоге списали 7000 примерно,после звонков в калл центр часть денег отдали.
Так и при всё при этом роуминг-это же только обычная связь без интернета.
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§ директор пляжа
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 12.06.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не конец же света. без вацапа уже и жизнь плоха или что? иные способы связи видимо позабыл народ.. раздувают как обычно, как с обменниками! С Германией день не поговорить мир с ума сойдет? вчера все как с катушек посъезжали с этими соц сетями:
-а вы видели, а вы знаете? тьфу.
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§ Universer
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 12.06.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
не конец же света. без вацапа уже и жизнь плоха или что? иные способы связи видимо позабыл народ.. раздувают как обычно, как с обменниками! С Германией день не поговорить мир с ума сойдет? вчера все как с катушек посъезжали с этими соц сетями: -а вы видели, а вы знаете? тьфу.

ну как бы дело не в вотсапе, а в том, что власть считает незазорным ограничивать свободу слова в этой стране
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§ директор пляжа
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 12.06.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Universer:
ограничивать свободу слова в этой стране

да тут собственно речь идет не о свободе слова, а о моменте. О том, что как у ребенка забрали конфетку, а она ему срочно срочно понадобилась.
Так и тут - не в словах пересылаемых друг другу суть, человек если захочет он донесет до другого свою мысль и найдет способ, без голосовых сообщений) суть в пересылаемых друг другу вирусных видео о якобы массовых задержаниях, как того избили, этого вывели, тех загрузили в автобус. как ошалелые. про бессмысленность и массовость вот о чем я.
а когда эта она была не ограничена (свобода)? как будто открыли америку и все резко заметили.
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на отдыхе надо отдыхать.
а не таскать на море прямоугольную штуку.
для связи и часов достаточно.
лучше и без них.
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§ Сергей_я
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.06.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Простите, никого не хотел обидеть. А насчет хуавей - это к Трампу. Благодаря ему хуавей отлучен от сервисов гугл.

сами придумали? все там работает и как минимум будет работать во всех моделях 2019 года. По 2020 году там уже сложнее, но все устройства которые прошли сертификацию с гуглом будут работать так же как и любые другие аппараты.
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§ Сергей_я
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.06.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
суть в пересылаемых друг другу вирусных видео о якобы массовых задержаниях, как того избили, этого вывели, тех загрузили в автобус. как ошалелые. про бессмысленность и массовость вот о чем я.

Почему оно вирусное то? Почему якобы? Думаете это актеры все делают против власти? Это реальные люди, завтра так могут и с вами поступить или с вашими близкими/знакомыми.
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§ директор пляжа
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 12.06.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Почему оно вирусное то?

вирусное потому что, цель одна - вон посмотрите ка! ужас какой! - хотя неизвестно что было сказано и сделано за кадромЦитата:
Сергей_я:
Это реальные люди

а что им дома-то по вечерам не сидится? идея у них какая-то появилась? 30 лет не было а тут появилась.. Цитата:
Сергей_я:
завтра так могут и с вами поступить

не провоцируй и не поступят.
в китае вон нет ни ютуба не вацапа, ниче, живут же люди и плодятся как кролики, ролики не смотрят ;-)
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* Victor Yang
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11612
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
когда можно отдать 10$(Египет) и ты всегда на связи.

10$=3800 тенге. Если неделя - 400*7=2800 тенге. Небольшая разница есть. И в Турции, вроде, подороже связь будет. Хотя мне хватало вай-фая в лобби.
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§ Сергей_я
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.06.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а что им дома-то по вечерам не сидится? идея у них какая-то появилась? 30 лет не было а тут появилась..

ну а может им там по 30 лет и есть, выросли, одумались, не получается законно, делают по-своему. Это обоих кстати сторон касается
Цитата:
директор пляжа:
не провоцируй и не поступят.

так провоцирует кто кого? Народ власть, или все таки власть борзеет и провоцирует своими действиями?
Завтра вам по лицу стукнут вы дальше пойдете, или попробуете все же ответить?
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§ директор пляжа
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 12.06.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
не получается законно, делают по-своему

за это и пресекают, а правильно это или не совсем во всеуслышание вовсе не обязательно трубить.
Цитата:
Сергей_я:
Завтра вам по лицу стукнут вы дальше пойдете, или попробуете все же ответить?

я смотрю вы больше всего именно ЭТОГО боитесь? в Костанае простите с этим проблема я смотрю?
лично мне не страшно ходить по улицам, если вы об этом.
Здесь обсуждают проблемы блокировки соц сетей, не переваливайте с больной головы как говорится.
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