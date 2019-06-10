Vital Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #979





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:14 Цитата: drakon:



Драг у тебя есть же интернет. Скачай любимые фильмы, незнаю, на диск, флешку. И не надо будет ждать на тв свой любимый фильмец. Незнаю есть у вас там тв с функцией подключения инета, короче смарт тв. Включил в любое время и смотришь. Я родителям такой подарил. Если у тебя нет, намекни детям, внукам, подгонять думаю. Уж в Европе с этим думаю точно не должно быть проблем.