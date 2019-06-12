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§ NG.kz
В Костанайской области задержали членов группировки, которые сбывали фальшивые евро
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35967
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фальшивомонетчики заработали на продаже поддельных денег более 9 млн тенге. Члены группировки распространили среди населения свыше 19 тысяч фальшивых евро.
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§ Butch
Re: В Костанайской области задержали членов группировки,...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.06.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мой взгляд "мошенничество" это слабая квалификация подобных деяний. Сколько за него дадут? Лет 5 может 7, за саму подделку от 8-ми до 12-ти. Тогда как, опять же на мой субъективный взгляд, подделка и распространение денежных знаков есть прямое покушение на текущую экономическую стабильность государства, и соответственно должно расцениваться как преступление против последнего.
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