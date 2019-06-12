Butch Re: В Костанайской области задержали членов группировки,... #1





(Пользователи) Сообщений: 30

Регистрация: 17.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:35 На мой взгляд "мошенничество" это слабая квалификация подобных деяний. Сколько за него дадут? Лет 5 может 7, за саму подделку от 8-ми до 12-ти. Тогда как, опять же на мой субъективный взгляд, подделка и распространение денежных знаков есть прямое покушение на текущую экономическую стабильность государства, и соответственно должно расцениваться как преступление против последнего.