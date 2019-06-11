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§ NG.kz
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35967
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Добринцофф
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6552
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.06.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят...

Проще и удобнее сразу купить симку местного оператора и забыть про все эти роуминги.
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про германию. фотки, которые посылал вчера, дошли сегодня.
текст работает .сейчас
сейчас проверю телефон.
телефония на германию не ра бо та ет. по вацапу.
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