Цитата: Артем Марусич:

Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят...

Проще и удобнее сразу купить симку местного оператора и забыть про все эти роуминги.